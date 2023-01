Il poliambulatorio di via Nurazzeddu è stato chiuso definitivamente e il servizio prelievi si sposterà dal 16 gennaio al piano terra nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale e l’accesso sarà molto più facile.

Lo evidenzia Giorgio Carboni, direttore della Asl 6 del Medio Campidano: «Il cittadino che ha necessità di effettuare esami di laboratorio può presentarsi allo sportello dei centri prelievo della Asl senza prenotarsi (accesso diretto) dal lunedì al sabato per favorire anche coloro che non potrebbero usufruire del servizio nei giorni infrasettimanali. Questo è uno dei tanti interventi che vanno nella direzione di riaprire le strutture sanitarie dopo l’epoca pandemica».

Nella nuova sala dell’ospedale l’accettazione sarà dalla 7.30 alle 10.30 e il sabato ci saranno solo i prelievi di sangue, non si accetteranno campioni per l’esame di urine e di microbiologici.

A Guspini la sala prelievi si trova nel poliambulatorio in via Montale e rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.30, stessi orari e giorni per i prelievi nel poliambulatorio che si trova in via Bologna a Sanluri e nella casa della salute in via Guido Rossa a Villacidro. A Sardara i prelievi sono il giovedì dalle 7.30 alle 10 nella sede della guardia medica e ad Arbus il mercoledì nella casa della Salute.

© Riproduzione riservata