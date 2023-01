Un aiuto concreto per le persone in difficoltà economica. Così il Comune di San Gavino sta liquidando il bonus sociale del 2022 come evidenzia l’assessore alle politiche sociali Bebo Casu .

Inoltre l’amministrazione comunale ha ricevuto dalla Regione un fondo di 127mila e 800 euro come rimborso dei canoni di locazione del 2022. Questo consentirà, sulla base dell'Isee, di coprire dal 76 per cento all’86 per cento delle spese.

Lo scorso anno sono state presentate 51 domande e c’è stato un rimborso tra il 40 e il 60 per cento dell’affitto con una quota a disposizione di 79mila euro. In precedenza sono state presentate 110 domande per il bonus idrico di 11mila e 200 euro.

È stato riconosciuto un bonus di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare.

Questi aiuti si aggiungono ad altri che il Comune ha messo in campo dal 2020 ad oggi per aiutare le persone in difficoltà.

