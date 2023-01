L’ecocentro comunale di San Gavino Monreale ha bisogno di urgenti lavori di sistemazione e ora un miglioramento del servizio arriverà grazie a un finanziamento dell’assessorato regionale all’Ambiente.

«Abbiamo ottenuto – spiega assessore al Piano rifiuti Libero Lai – la disponibilità di 40mila euro per eseguire una serie di opere di ampliamento e di miglioramento dell’ecocentro. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza e finalmente si potrà partire con il nuovo servizio e la conseguente riapertura dell’ecocentro. Proprio questi giorni si sono concluse le operazioni finali di sgombero e pulizia a carico del precedente gestore, la San Germano».

Ora la nuova ditta, la “Formula Ambiente”, che ha vinto l’appalto di gestione della raccolta e del conferimento dei rifiuti, sta completando le verifiche di legge per riaprire sia l’ecocentro di San Gavino che quello degli altri paesi dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

«Queste verifiche – aggiunge l’assessore Libero Lai – sono propedeutiche per la successiva presa in possesso e attivazione del servizio di apertura».

Fino a poco tempo fa nell’ecocentro si trovavano ancora i rifiuti di vario genere in attesa di smaltimento mentre in passato non sono mancate le lamentele per il servizio non sempre puntuale e per le lunghe code che si verificavano nei pochi giorni di apertura per il conferimento dei rifiuti.

