Sono assaggi d'oro del prestigioso premio WineHunter “Spirits” il Liquore di mirto e l'Amaro 150 del liquorificio artigianale villacidrese “Is Cogas”. Il Liquore di liquirizia, proposto ai degustatori professionisti per la prima volta, ottiene il riconoscimento rosso. Il concorso, caratterizzato da otto commissioni di degustazione, si è tenuto il 16 agosto a Merano e premia ogni anno le eccellenze italiane e internazionali nei settori vini e food-beer-spirits.

Grande soddisfazione per i titolari dell'azienda fondata nel 2018, Fabrizio Falchi e Cristina Pibiri. Il riconoscimento apre le porte per partecipare al WineHunter Awards Platinum. «La passione per i liquori e per la loro lenta preparazione, che rappresenta la tradizione della nostra terra, è nata fin da piccolo: avevo 15 anni quando ho cominciato ad aiutare mio padre nella preparazione del mirto fatto in casa» ricorda Fabrizio Falchi. «Per tanti anni ho accarezzato l'idea di trasformarlo in un progetto più serio, ma con un lavoro da dipendente il tempo era sempre troppo poco. Mi sono confrontato a lungo con mia moglie e abbiamo deciso insieme di aprire il liquorificio: ci sta dando ogni anno sempre più soddisfazioni, non solo per i premi ma anche per i riscontri positivi che abbiamo dalle persone e dai ristoratori che hanno scelto i nostri liquori».

«Il nome Is Cogas e il logo nelle etichette abbracciano la storia e le leggende villacidresi, che raccontano il nostro paese come sa bidda de is cogas, il paese delle streghe» concludono i titolari.

