Una perquisizione domiciliare scattata ieri nei confronti di un 48enne di Pauli Arbarei ha portato al rinvenimento di marijuana e cannabis. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Villamar e Lunamatrona. L’uomo è stato sottoposto a un controllo per strada ma dato il suo atteggiamento sospetto i militari hanno proceduto a ulteriori verifiche nella sua abitazione.

È stato così scoperto che aveva adibito un locale alla coltivazione di canapa indiana. Sono stati recuperati 100 grammi di marijuana in infiorescenze confezionate, 3 piante di "cannabis indica" in vaso, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in dosi (bustine di cellophane e nastro adesivo). La sostanza è stata posta sotto sequestro e viene custodita nella caserma di Villamar, in attesa di essere inviata per le analisi chimiche e la successiva distruzione ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari.

Il 48enne è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.

(Unioneonline/s.s.)

