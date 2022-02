Una donna è stata travolta da un’auto ieri sera a San Gavino Monreale. Un’Audi A4, guidata da un 54enne, ha investito una pensionata di 78 anni in via Pascoli angolo via Dante, al di fuori delle strisce pedonali. L’uomo l’ha subito soccorsa e ha poi chiamato il 118. I sanitari l’hanno trasportata all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” per gli accertamenti.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Gonnosfanadiga.

I documenti di guida e di circolazione del conducente sono risultati regolari. La 78enne non corre pericolo di vita.

