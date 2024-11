«Aiutatemi a trovare una casa». È l’appello di Rosalba Orgiu, 73enne di Pabillonis che dopo essere stata sfrattata otto mesi fa ha vissuto spostandosi da un’abitazione all’altra e «dormendo talvolta – racconta lei stessa – in auto». Le sono rimasti un’auto e alcuni effetti personali lasciati a casa di un’amica.

La storia

Dopo essersi trasferita a Pabillonis dalla Toscana, la donna ha affrontato un rapporto difficile con il suo ex padrone di casa che non le ha rinnovato il contratto d’affitto. «Ora mi stranno ospitando alla Croce Verde e sono grata a tutti, ma è evidente che non posso rimanere qui a lungo. Non posso lavarmi quando voglio, non posso cucinare in modo adeguato. Ho subito un intervento alla tiroide e ho bisogno di preparare pasti caldi per seguire un’alimentazione corretta».

Il sindaco Riccardo Sanna: «Siamo consapevoli della sua situazione ed è al sesto posto nella graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, ma non è possibile scavalcare chi la precede, contrariamente a quanto chiede. Il servizio sociale ha accertato che non risulta in condizioni di indigenza, il suo nucleo è monofamiliare e percepisce una pensione».

Tutti i dettagli nell’articolo di Giovanni G. Scanu su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata