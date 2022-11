Una festa di sapori e di colori nell’insegna del fiore viola. Così oggi fa tappa a San Gavino Monreale la mostra dell’oro rosso, all’interno del festival che riunisce anche Turri e Villanovafranca.

Il programma, ideato da Comune e Pro Loco, è ricco di eventi manifestazioni, musei spettacoli musicali, cultura, tradizioni e tanto buon cibo.

Fiori di zafferano (foto Pittau)

Oggi ci sono le visite guidate ai campi di zafferano. Fino alle 18 la grande novità del programma: il volo con ascesa vincolata in mongolfiera con partenza dal piazzale Falcone e Borsellino. Nel cuore del paese sono aperti gli stand enogastronomici e artigianali, gli ambienti della casa Mereu, il Civis, il mercato civico, la casa campidanese Ennas, la casa museo di Chiara Atzori cominciano a popolarsi di curiosi e turisti, attratti nelle strade del centro storico del paese dai sapori e dai profumi dell’oro rosso, oltre che dall’opportunità di scoprire i segreti della cultura contadina del Monreale.

La raccolta (foto Pittau)

In piazza Marconi ci sarà il punto ristoro della Pro Loco mentre nella stazione ferroviaria si potrà visitare il treno storico dello zafferano arrivato da Cagliari con centinaia di turisti. "Per noi sangavinesi – afferma Nicola Ennas, vicesindaco del Comune di San Gavino e assessore all’Agricoltura al Turismo e ai Grandi Eventi – lo zafferano rappresenta la storia, la tradizione e un pezzo dell’economia del paese. La coltivazione dello zafferano DOP è un’importante opportunità d'integrazione al reddito per imprese agricole e hobbisti e percorrere questa strada è il modo migliore per portare avanti una tradizione secolare che oggi si candida a diventare attrattiva turistica esperienziale, oltre che importante voce economica per tutto il territorio. Come amministrazione vogliamo continuare a promuovere la rete di Comuni, incentivare e sostenere i produttori nella promozione della spezia al di fuori dei confini comunali, mediante la partecipazione a fiere, mostre e sagre regionali e nazionali”.

