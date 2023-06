Ad Arbus un uomo è stato trovato morto nel cortile di casa. Si tratta di un 67enne, Antonio Atzori.

Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un omicidio. Sul posto il magistrato e il medico legale.

La vittima nel 2005 fa era stata coinvolta in un caso di cronaca poiché aveva accoltellato il fratello. Atzori in passato era stato a sua volta ferito a colpi di coltello, per futili motivi.

L’allarme è stato dato da alcuni vicini che avvertivano un forte odore provenire dalla zona. Il decesso potrebbe essere avvenuto diversi giorni fa.

In corso tutti gli accertamenti.

(Unioneonline)

