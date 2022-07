Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto ieri a Serramanna. Un 50enne, in cura ai servizi di igiene mentale, ha litigato con la sorella che, a quanto sembra, non gli voleva dare delle sigarette. Quindi ha brandito un coltello e l’ha minacciata.

Poi è uscito per strada e ha trovato il nipote, figlio della donna, che era in auto insieme alla sua famiglia e avrebbe minacciato anche lui.

In seguito ai movimenti scomposti, il 50enne è caduto all’indietro e si è ferito col coltello che teneva sulla schiena. Soccorso, è stato portato all’ospedale di San Gavino Monreale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

