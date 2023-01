Il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni per l’Unione Ciclistica Guspini, che ha concluso l’ottima stagione con una giornata in cui sono state consegnate le targhe ricordo a tutti gli atleti.

I giovanissimi hanno continuato a dimostrare le loro qualità ciclistiche non scordandosi di divertirsi. Alcuni di loro hanno partecipato al Meeting nazionale Giovanissimi svoltosi a Conegliano. Anche gli amatori hanno ottenuto vari piazzamenti in tutte le discipline.

Nelle categorie agonistiche invece, oltre ai titoli di Campione regionale Strada e Cross Country nella categoria Allievi ottenuti da Pier Andrea Carta, è arrivato anche il titolo di Campione regionale a cronometro individuale di Nicola Olla, sempre nella categoria Allievi. Pier Andrea Carta, Nicola Olla, Pietro Ligas, Gianluca Sanna, Lorenzo Tuveri, Marco Floris, Thomas Frau, Davide Dessì, Giovanni Olmo, Gabriele Marrocu, Tommaso Urracci e Alessio Lampis si sono distinti in tutte le gare per le ottime prestazioni e per i vari piazzamenti. Alla fine di questa stagione è stato inoltre tesserato un’ulteriore atleta, Christian Usula, che correrà nella categoria degli Juniores.

L'Unione ha partecipato all'organizzazione di più gare a livello regionale, su strada per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores, Amatori e Cross Country nelle Miniere di Montevecchio. Ha inoltre partecipato all’organizzazione del Ciclocross riservato a tutte le categorie, nonché con la novità su strada e sterrato, le “Strade Bianche città di Guspini”.

Grande soddisfazione per il progetto Sardegna-Toscana, con la preziosa collaborazione di Manuel Baccanelli, che permetterà di valorizzare al meglio i ragazzi che disputeranno gare regionali e nazionali fuori regione. Non mancano i ringraziamenti di rito del presidente Sandro Atzeni: «Ringraziamo i particolar modo i Ds Gianluca Busu , Simone Olla, Manuel Atzeni e Nicola Leo nonché tutti i dirigenti, i tesserati, le famiglie e tutti gli sponsor che ci sostengono ogni anno», afferma. «Ricordiamo che sono già aperte le iscrizioni per la stagione 2023, per la scuola di ciclismo e per qualsiasi amatore che si voglia avvicinare al ciclismo. La dirigenza tutta si augura che la stagione 2023 sia ancora più ricca di risultati e soddisfazioni, sempre all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione».

