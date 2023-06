Le strade di Villacidro come piste di Formula 1. Sfrecciava per le strade del paese, con continui cambi di direzione e andatura e quello stridio di pneumatici che stonava decisamente nel silenzio dell’ora di pranzo.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato stangato dalla Polizia locale del paese. Gli agenti, vedendolo transitare a velocità elevata, gli hanno intimato l’alt e lui, dopo aver rallentato, ha improvvisamente accelerato dileguandosi nelle strade del centro.

Troppo tardi, gli uomini della municipale avevano già annotato la targa e notato il volto del conducente. Poi è bastato incrociare i dati e verificare il profilo social per risalire all’autore delle pericolose trasgressioni, grazie anche all’aiuto dei carabinieri di Villacidro.

Diverse le sanzioni applicate: per il mancato stop all’alt, per la velocità pericolosa “con stridio di pneumatici”, la guida senza patente, probabile ragione della fuga. Multe per un totale che va da un minimo di 5.399 euro a un massimo di 31.792, cui si aggiunge il fermo del veicolo per tre mesi.

