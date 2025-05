Macabro ritrovamento a Gutturu de Flumini, nella Marina di Arbus.

Sulla spiaggia è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di saponificazione a causa della lunga permanenza in mare. Il corpo, per le cui condizioni l’identificazione è molto difficile, è stato trascinato in spiaggia dalle onde.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Arbus e Montevecchio: una volta effettuato il recupero, i resti sono stati portati al cimitero di Villacidro per ulteriori accertamenti.

Al momento è impossibile stabilire anche il sesso del cadavere ma non si esclude che si possa sapere qualcosa in più se si riuscirà a lavorare sul Dna della vittima.

Il ritrovamento di oggi non è un caso isolato: due anni fa un corpo senza vita, anche in questo caso in avanzato stato di saponificazione, fu scoperto sempre a Marina di Arbus, nella spiaggia di Portu Maga.

(Unioneonline)

