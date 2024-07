Verso mezzogiorno, un fenomeno insolito ha catturato l’attenzione degli abitanti di Lunamatrona. Un diavolo di polvere, conosciuto anche come mulinello d’aria o in inglese come Dust Devil, si è sviluppato nella zona del cimitero alla periferia del paese, sollevando in aria paglia, erba e polvere. In sardo viene chiamato puburedda, ma a seconda della zona cambia nome: «Qua a Lunamatrona lo chiamiamo bentu moi moi», dice il vice sindaco Emanuele Murru, che assieme al sindaco Italo Carruciu ha documentato la scena filmando con il telefonino.

«In Sardegna, il fenomeno non è rarissimo, spesso attraversa terreni nudi e disabitati. La sua breve durata inoltre ne fa un fenomeno di difficile catalogazione. Si forma per il forte riscaldamento del terreno, che genera una corrente ascensionale a moto rotatorio, innescata dall'ingresso differenziale di aria ai suoi bordi. Difficilmente arreca danni a persone o cose. Il vento, ai lati del vortice, può superare i 120 chilometri orari», spiega il meteorologo Dario Secci di Sardegna Clima.

Curiosamente, digitando il nome di questo fenomeno sui motori di ricerca, si scopre che i diavoli di polvere non sono esclusivi della Terra: avvengono anche su Marte. Questo rende ancora più affascinante il mistero dei fenomeni naturali, sia terrestri che extraterrestri.

