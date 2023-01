Un quarto di secolo per il Gruppo di azione locale (Gal) Linas-Campidano, che proprio in questi giorni ha spento le 25 candeline, essendo nato il 23 dicembre del 1977 sotto il nome di Gal Monte Linas.

La cerimonia, nella cornice della sala congressi, centro servizi nella zona Industriale PIP a Guspini, è stata un momento di riflessione sul passato e di confronto sul futuro: è emersa la sua importanza strategica per il territorio grazie alle tante azioni che intraprende.

Sul palco, chiamati dall'attuale presidente Maria Amisani, i membri del Consiglio direttivo e i rappresentanti economici che operano nel territorio. Ricordata la figura del fondatore e presidente storico Antonio Marrocu: tantissimi gli aneddoti e gli episodi citati.

Nella ricorrenza sono stati consegnati anche i premi per il riconoscimento sociale e artigianale, conferiti all’associazione Amici degli animali di Gonnosfanadiga, che si impegna nell’assistenza, cura e affido in adozione dei cani abbandonati e maltrattati. Premio anche per l’associazione Madame Foile di Villacidro, l’unica scuola d’arte tessile in Sardegna, fondata nel 2012 da Veronica Usula con il bisogno di ricomporre un tessuto sociale che in tutto il territorio del Medio Campidano ha subito forti lacerazioni dal punto di vista ambientale economico e umano.

