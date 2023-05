Un maldestro tentativo di furto che si è concluso con un nulla di fatto ma di cui ora l’uomo, un disoccupato di Guspini, dovrà rispondere davanti alla magistratura.

Il 42enne, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto a una misura di prevenzione personale, la sera del 4 maggio scorso si è introdotto nel cortile sul retro del bar “Lo Smile” per tentare di accedere nel locale. Non ci è riuscito, e allora per non andarsene a mani vuote ha preso una bellissima Vespa Piaggio storica.

Il mezzo, esposto per abbellire il locale, era senza carburante, così il 42enne lo ha spinto a braccia con l’intenzione di nasconderlo. Ma non ha retto alla fatica e, vinto dalla stanchezza, lo ha abbandonato in via San Nicolò, dove lo ha ritrovato la titolare del locale, una 32enne che ha sporto denuncia.

L’episodio è avvenuto lo scorso 4 maggio e i carabinieri, concluse le indagini che si sono avvalse principalmente di testimoni, lo hanno denunciato.

