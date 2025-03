Grave incidente sulla Strada Statale 197 al km 6 dove una Opel Meriva e una Jeep si sono scontrate causando quattro feriti, due sono in gravi condizioni.

Era da poco passata l’una quando, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’Opel guidata da un cinese cinquantasettenne non si è fermata allo stop dell’incrocio. Il forte impatto avrebbe fatto sbalzare fuori strada, in un campo adiacente, la Jeep.

Nelle rispettive auto, oltre ai conducenti erano presenti due passeggeri, uno per auto. Ad avere la peggio la passeggera della Opel, trasportata in elisoccorso e portata al Brotzu in gravi condizioni. Critiche anche le condizioni del conducente dell’ Opel, trasportato in codice rosso al Santissima Trinità. A bordo della Jeep due uomini di Villamar, un 72enne conducente dell’auto e un passeggero sessantaduenne. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale più vicino per ferite minori.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Villacidro e Gonnosfanadiga, le ambulanze di Guspini, San Gavino e Gonnosfanadiga e i vigili del fuoco di Sanluri. In corso ancora i rilievi per verificare l’esatta dinamica.

© Riproduzione riservata