Con un iniziale finanziamento di 50mila euro, qualche mese fa erano stati sostituiti a Gesturi gran parte dei pali dell’illuminazione pubblica delle strade principali, assieme alla fonti luminose dotate di tecnologia led.

L’intervento non comprendeva alcuni settori del paese e per questo motivo l’amministrazione guidata dal sindaco Ediberto Cocco ha messo le mani al portafoglio comunale destinando altri 53mila euro dal bilancio: «Era importante completare l’intervento per migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica e, non da meno, intervenire in questa maniera sul risparmio energetico», dice il sindaco.

Nello specifico sarà completata la sostituzione dei pali in via Nazionale in cui saranno installati dei punti luce led. È inoltre previsto lo spostamento del primo “palo artistico” di via Nazionale, sempre con l’installazione di luci led, con successiva istallazione di un altro palo nello spazio lasciato vuoto dal palo artistico spostato. Ancora, il progetto prevede la sostituzione di un punto luce led in via Beato Nicola, la sostituzione di due pali dell’illuminazione pubblica in via Brigata Sassari e il completamento della sostituzione delle sorgenti nei punti luce artistici a lanterna dell’illuminazione pubblica del centro storico.

L’intervento porterà al completamento della riqualificazione tecnologica dell’impianto di illuminazione pubblica nel centro urbano ed è finalizzato al risparmio energetico con un miglioramento anche in chiave di sicurezza.

© Riproduzione riservata