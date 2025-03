Un uomo fermato alla guida sotto effetto di cocaina. È successo a Gesturi, protagonista un cuoco di 52 anni fermato il 9 marzo in paese, nella via Nazionale, per un controllo di routine.

I carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e agitato, hanno effettuato un test salivare che ha rilevato la positività alla cocaina. Quindi l’uomo è stato portato al pornto soccorso dell’ospedale di San Gavino per ulteriori analisi. Gli esiti, arrivati oggi, hanno confermato la presenza di cocaina nell’organismo.

La patente è stata immediatamente ritirata, il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata