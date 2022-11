Un viaggio alla riscoperta della Sardegna più autentica a bordo della locomotiva 443-2002 del 1967 e delle carrozze tipo 1933 “Terrazzini”. Così l’associazione sarda Treni Storici “Sardegnavapore” ha organizzato per domenica 6 novembre un viaggio dalla stazione di Cagliari a quella di San Gavino Monreale a bordo della locomotiva del 1967 per partecipare alla mostra dello zafferano.

Il treno storico partirà dalle 9.05 alla stazione di Cagliari per giungere a San Gavino Monreale alle 10.40. La mattina i turisti saranno liberi di visitare gli stand della mostra dello zafferano nel centro storico del paese. Alle 13 l’appuntamento sarà con il pranzo con piatti tipici della tradizione sangavinese conditi con lo zafferano mentre nel pomeriggio sarà possibile visitare il museo delle Due Fonderie.

Il treno storico ripartirà dalla stazione ferroviaria di San Gavino alle 18.20 per arrivare a Cagliari alle 19.35.

Chi vuole partecipare dovrà dare l’adesione a Marino Piu (tel. 334-7165216), uno dei soci di “Sardegnavapore”. “Vogliamo diffondere – rimarca quest’ultimo - la storia dei trasporti ferroviari e delle nostre esperienze ai giovani che non hanno conosciuto tutto questo”.

