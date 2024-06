Anziani residenti in 28 Comuni a lezione antitruffa. Gli incontri sono stati organizzati dai carabinieri della compagnia di Sanluri: hanno partecipato più di 340, in là con l’età, dimostrando un vivo interesse e apprezzamento per l'iniziativa, che, promossa dall'Arma dei carabinieri, si inserisce in un più ampio quadro di attività volte a garantire la sicurezza.

Gli anziani rappresentano una delle categorie più vulnerabili ai raggiri e alle frodi, motivo per il quale questa tipologia di incontri viene organizzata in tutto il Cagliaritano con il preciso scopo di fornire a chi partecipa gli strumenti necessari per difendersi dai truffatori e, più in generale, promuovere una cultura di buone prassi per aumentare la propria sicurezza.

Le conferenze si sono svolte in 28 diversi comuni, offrendo un'opportunità capillare di informazione e formazione. Ogni incontro è stato strutturato in modo da favorire la comprensione e la partecipazione degli anziani, con momenti di dialogo e risposte a domande specifiche.

Gli argomenti trattati sono stati scelti con cura, analizzando le tipologie di truffe più comuni che, anche di recente, hanno colpito questa fascia di popolazione: truffe porta a porta, truffe telefoniche, truffe online, furti di identità. Sono stati illustrati i metodi più utilizzati dai truffatori per ingannare gli anziani, anche direttamente a casa loro, spiegando come riconoscere i segnali di pericolo e le precauzioni da prendere per evitare di cadere in questi raggiri. Un focus particolare è stato dedicato alle chiamate truffaldine, in cui i malintenzionati si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, operatori di servizi o parenti in difficoltà.

I partecipanti hanno imparato come verificare l'autenticità delle chiamate e come comportarsi in caso di sospetto. Con la crescente diffusione di internet e la necessità che anche gli anziani hanno di utilizzarne i servizi ormai indispensabili, le truffe online sono diventate un problema rilevante. Sono stati forniti consigli su come navigare in sicurezza, riconoscere siti e email fraudolenti, e proteggere i propri dati personali.

Gli anziani sono stati informati sui rischi legati al furto di identità e su come proteggere le proprie informazioni sensibili. Sono stati illustrati i segnali di un possibile furto di identità e le azioni da intraprendere in caso di sospetto. Oltre a trattare specifiche tipologie di truffe, le conferenze hanno offerto una serie di buone prassi generali per aumentare la sicurezza personale degli anziani. Tra queste, l'importanza di mantenere una rete di contatti fidati, di non pubblicare informazioni personali attraverso i social, anche con il semplice riferimento ai periodi in cui ci si allontana da casa per le ferie, e di segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine. Il riscontro da parte dei partecipanti è stato estremamente positivo e molti hanno sottolineato l'importanza di iniziative come queste, che non solo informano, ma anche rassicurano e rafforzano il senso di sicurezza nella comunità.

L’Arma dei Carabinieri, nel ringraziare tutti i partecipanti a questi incontri, si impegna a proseguire su questa strada, pianificando ulteriori iniziative per garantire una maggiore sicurezza e consapevolezza tra la cittadinanza. Per ulteriori informazioni e consigli: cliccare qui.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata