Ventotto tra ragazze e ragazzi che frequentano il Buonarroti di Guspini hanno iniziato un percorso che potrà portarli, con impegno e dedizione, a sognare di arbitrare partite di calcio nelle massime categorie.

Il corso è valevole anche come Pcto (Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento).

Tra gli obiettivi, avvicinare i giovani allo sport.

Novità delle novità, i futuri fischietti guspinesi avranno anche la possibilità di allenarsi in paese, grazie a una recente collaborazione tra Comune e sezione arbitrale che per la prima volta darà la possibilità, anche agli arbitri che risiedono nel circondario, di allenarsi in un polo vicino.

