Guidava sotto l’effetto di alcol e senza patente: intercettato dai carabinieri, un 31enne di Serramanna è stato denunciato.

L’uomo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è stato fermato dai militari mentre procedeva alla guida del mezzo con vistose sbandate ed evidente pericolo per gli utenti della strada.

I carabinieri hanno intercettato il veicolo poco dopo in via Dante: gli accertamenti effettuati con l’etilometro hanno dato esito positivo per un'alcolemia pari a 2,34 grammi per litro, cioè circa 5 volte il massimo consentito.

L'uomo, inoltre, girava sprovvisto di patente di guida in quanto revocata. Gli altri documenti erano in regola.

Il mezzo, intestato a una donna, è stato affidato alla proprietaria.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata