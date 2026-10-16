Maria Delogu portavoce nazionale delle donne di Sinistra futuraÈ stata eletta all’unanimità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’insegnante oristanese, scanese di origine, ora ricopre l’incarico di segretaria particolare dell’assessora della Pubblica Istruzione. Da anni impegnata nel volontariato e sempre in prima fila nella difesa dei diritti delle donne e nelle piazze per la pace, era già responsabile del dipartimento regionale donne e politica di Sinistra Futura. Ora è stata eletta all’unanimità portavoce dall’assemblea nazionale delle donne del partito.
Le parole d’ordine che ha dichiarato subito, vanno da femminismo, pace, libertà, uguaglianza, parità di genere a linguaggio di genere, solidarietà, violenza di genere, costituzione e legge elettorale.
«Un riconoscimento meritato – si legge in una nota - dopo i lunghi anni di militanza attiva a difendere il diritto delle donne alla parità, e non solo alle pari opportunità. La sua scelta premia infatti anni di impegno costante, militanza attiva e battaglie portate avanti in prima linea per i diritti delle donne, la parità effettiva, la pace e la giustizia sociale».
(Unioneonline)