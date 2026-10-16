L’insegnante oristanese, scanese di origine, ora ricopre l’incarico di segretaria particolare dell’assessora della Pubblica Istruzione. Da anni impegnata nel volontariato e sempre in prima fila nella difesa dei diritti delle donne e nelle piazze per la pace, era già responsabile del dipartimento regionale donne e politica di Sinistra Futura. Ora è stata eletta all’unanimità portavoce dall’assemblea nazionale delle donne del partito.

Le parole d’ordine che ha dichiarato subito, vanno da femminismo, pace, libertà, uguaglianza, parità di genere a linguaggio di genere, solidarietà, violenza di genere, costituzione e legge elettorale.

«Un riconoscimento meritato – si legge in una nota - dopo i lunghi anni di militanza attiva a difendere il diritto delle donne alla parità, e non solo alle pari opportunità. La sua scelta premia infatti anni di impegno costante, militanza attiva e battaglie portate avanti in prima linea per i diritti delle donne, la parità effettiva, la pace e la giustizia sociale».

(Unioneonline)

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