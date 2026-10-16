Due feriti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. È il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in località Iscra e Voes sulla statale 125, nei pressi di Siniscola.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Siniscola, nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte due autovetture, una si è ribaltata sulla carreggiata.

All'arrivo dei soccorsi i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e consegnare i due autisti al personale sanitario presente sul posto.

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