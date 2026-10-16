L’amore per la natura e la socializzazione. Attorno a questi concetti si sviluppa la nuova iniziativa dei ragazzi dell’associazione Diversamente Odv, i quali sono stati in un vivaio ad acquistare (guidati da Yari Pilia, educatore, responsabile e coordinatore delle varie attività dell’associazione) piante da mettere a dimora nell’orto Mariposa de Cardu di Quartucciu. L’iniziativa nasce dall'esperienza che hanno avuto con “Horti Asd – Orticoltura e Autismo”, progetto europeo Erasmus+ ideato per valorizzare l'orticoltura e il giardinaggio sociale e terapeutico come strumenti per favorire l'autonomia, l'apprendimento, la partecipazione e l'inclusione delle persone autistiche. «Dopo l'incendio di quest’estate nell’orto Mariposa, vogliamo trasformare un brutto evento in un'occasione di rinascita per l'ambiente e la comunità, coinvolgendo i ragazzi nella cura di nuove piante nel tempo», dichiara Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente Odv. Ciascuno di loro pianterà un albero a cui darà il proprio nome e se ne prenderà cura nel tempo. Mariposa de Cardu diventerà così un laboratorio all'aperto per imparare l'educazione ambientale e il senso di responsabilità. Saranno piantati alberi da frutto e ulivi. La piantumazione avverrà la mattina di lunedì 26 ottobre. «Il nostro vuole essere anche un gesto di gratitudine per l'accoglienza che Rita Atzeri (presidente della compagnia teatrale Il Crogiuolo e fondatrice dell'Orto, nda) ci riserva quando andiamo nell'orto», conclude Cappai. Atzeri aggiunge: «L'energia e la dedizione dei ragazzi arricchiscono Mariposa de Cardu».

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