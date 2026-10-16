Ampia partecipazione a Sestu, in piazza della Libertà, per l'annuale appuntamento "Baby loss", che si è tenuto ieri sera, organizzato da Unite dalle stelle per Ciao Lapo Sardegna nella giornata internazionale del lutto perinatale e infantile, ovvero quello che avviene in gravidanza, durante il parto o nei primi mesi di vita. Durante la serata l'artista Manu Invisible ha svelato il suo nuovo murale "Pianto le stelle": “Le stelle sono per tutti l'allegoria, la presenza certa di qualcuno, che va oltre il ricordo”, così l'ha descritto.

Una carezza per chi ha vissuto un dolore grande e una serata spensierata per tanti bambini. In tanti hanno partecipato alla realizzazione del murale, e c’erano anche le esibizioni musicali di altri artisti tra cui il Piccolo Coro di San Sperate. Alla fine tutti hanno acceso una candela creando la tradizionale "onda di luce".

“Sono felice del risultato, raggiunto grazie a cinque volontarie che portano avanti i progetti di Ciao Lapo”, ha commentato Ilaria Annis, di Ciao Lapo Sardegna. “La soddisfazione più grande è aver visto tante persone. Un passo importante per far sentire meno sole le famiglie”.

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