Prolungata l'allerta meteo arancione in Sardegna, con un nuovo avviso appena ufficializzato da parte della Protezione civile dopo quello diramato nella giornata di ieri. Il maltempo non dà tregua nella Settimana santa, con le piogge che proseguono a pochi giorni da Pasqua.

Criticità moderata (codice arancio) per rischio idrogeologico su Sassarese, Oristanese e Logudoro, con codice giallo per rischio idraulico. Su tutte le altre zone criticità ordinaria, con codice giallo. I fenomeni più intensi, nelle tre zone con allerta arancione, sono attesi in particolare dalle 18 di oggi alle 6 di domani.

«Dalle ore centrali di oggi», fa sapere la Protezione civile, e fino alla prima parte di domani, sulla Sardegna si prevedono piogge diffuse, prevalentemente stratiformi. I cumulati nelle 24 ore saranno generalmente moderati o localmente elevati, ma potrebbero risultare fino a localmente molto elevati sui settori centro settentrionali dell’Isola».

