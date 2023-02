Contro le cavallette che negli ultimi anni hanno devastato colture e pascoli del centro Sardegna arrivando perfino nelle case di Ottana e dintorni il prefetto di Nuoro è pronto a mobilitare l’Esercito. Per mercoledì il prefetto Giancarlo Dionisi convoca un vertice a Nuoro in cui l’assessore regionale all’Agricoltura, Valeria Satta, con i tecnici di Laore e di Forestas e la Provincia, illustrerà il piano messo a punto per affrontare l’emergenza. Il prefetto ha voluto coinvolgere l’Esercito che sarà presente al tavolo per valutare la possibilità di un contributo, a partire già da marzo, nella fase di monitoraggio delle larve. «Dobbiamo produrre il massimo sforzo possibile affinché si inverta il trend negativo degli ultimi anni - spiega il prefetto Dionisi -: i danni prodotti stimati si sono attestati sui 20/25 milioni ogni estate, con troppe famiglie economicamente in ginocchio. Per debellare questa piaga è assolutamente necessario mettere in campo tutte le risorse, umane e tecnologiche, a cui è possibile attingere in questa provincia. In tale direzione, il contributo dei militari e dei loro mezzi appare assolutamente imprescindibile». All’incontro di mercoledì il prefetto Dionisi ha invitato anche i vigili del fuoco.

