La Sardegna conferma le sue 15 Bandiere Blu del 2022. Sono 226 le località marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento quest’anno, 16 in più rispetto allo scorso con 17 nuovi ingressi e una esclusione. Comprendono 458 spiagge.

La Liguria domina con 34 località, seguono Puglia con 22, Campania, Toscana e Calabria con 19, Marche a 18. Quindi l’Isola con le sue 15, l’Abruzzo con 14, Sicilia 11, Lazio e Trentino Alto Adige 10. Ancora: Emilia Romagna e Veneto 9, Basilicata e Piemonte 5, Lombardia 3, Friuli Venezia Giulia e Molise 2. Le bandiere sui laghi sono 21.

Ecco i 15 comuni sardi premiati: Quartu (Poetto e Mare Pintau), Sant’Antioco (Maladroxia e Coacuaddus), Tortolì (Porto Frailis, Orrì Foxilioni, Muxì, Lido di Orrì, Lido di Cea, San Gemiliano), Bari Sardo (Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina), Oristano (Torregrande), Badesi (Baia delle Mimose, Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu Biancu), Trinità D'Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa), Castelsardo (Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias), Budoni (Baia di Budoni), Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda), Palau (Isolotto, Palau Vecchio), Aglientu (Vignola Mare, Rena Majore), Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso), La Maddalena (Tegge, Monti D'a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari, Carlotto/Nido d'Aquila), Santa Teresa Gallura (Rena Ponente, Rena Bianca, Zia Culumba, La Taltana - Santa Reparata, Conca Verde).

Domina dunque il Nord con 10 località su 15, due in provincia di Nuoro, una a testa nell’Oristanese, nel Cagliaritano e nel Sulcis.

I 17 nuovi ingressi: Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata Cattolica (Emilia Romagna).

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca. Il riconoscimento è assegnato sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Premiati anche 84 approdi turistici, ecco quelli sardi, sono otto: Porto di Santa Teresa Gallura (Santa Teresa Gallura), Cala Gavetta (La Maddalena), Marina dell'Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia), Porto Turistico di Castelsardo (Castelsardo), Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese (Santa Maria Navarrese), Marina di Capitana (Quartu Sant'Elena).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata