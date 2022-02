La Guardia costiera di Olbia ha bloccato al molo industriale "Cocciani" la nave mercantile "Ak Denisa", battente bandiera del Togo, dopo avere rilevato diverse irregolarità a bordo, tali da inficiare la sicurezza della navigazione.

Sull'imbarcazione, lunga 95 metri e con 4.255 tonnellate di stazza lorda, i militari della Capitaneria di porto hanno riscontrato gravi carenze nei sistemi di sicurezza antincendio e nelle relative procedure di manutenzione. Inadempienze anche nella strumentazione di navigazione, nei dispositivi di chiusura delle stive del carico, nella certificazione di sicurezza e nei documenti di bordo.

Le irregolarità, in base alle norme internazionali, rendono la nave mercantile al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti per la navigazione. E le autorità hanno dunque disposto lo stop.

La nave è approdata in Gallura il 17 febbraio, proveniente da Durazzo, in Albania, per caricare blocchi di marmo e procedere verso Abu Kir, in Egitto. Resterà ferma in banchina al porto industriale di Olbia, in stato di detenzione, fino a quando a bordo non saranno ripristinate le misure di sicurezza minime per la navigazione.

