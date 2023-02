Nuovo, improvviso, acuto dell’inverno, che ha fatto precipitare le temperature di una decina di gradi in Sardegna.

Freddo con neve che scenderà fino ai 500 metri, e così sarà per tutta la settimana, prevede il meteorologo Alessandro Gallo. Vedremo miglioramenti solo nel fine settimana, tra sabato e domenica.

Previste anche piogge intermittenti - abbondanti su Sarrabus e Ogliastra, tendenzialmente deboli nel resto dell’Isola – che sono una benedizione per i bacini idrici dell’Isola dopo un autunno troppo secco.

Con le temperature in picchiata la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve e ghiaccio sulle strade. In tarda nottata e nelle prime ore del mattino molto probabile la formazione di ghiaccio sul manto stradale, Polizia stradale e Anas sono già da ieri al lavoro con i mezzi spargisale nel centro dell’Isola.

Sorvegliate speciali le maggiori arterie di comunicazione (la Statale 389 che porta dal Nuorese in Ogliastra e la 131 che crea sempre disagi sull’altopiano di Campeda) e le strade di montagna (la provinciale 7 Fonni-Desulo già due settimane fa ha creato molti disagi agli automobilisti).

Mettersi in viaggio solo se necessario e sempre con catene a bordo o pneumatici invernali, avverte la Polstrada di Nuoro, che raccomanda massima attenzione soprattutto di sera e nelle prime ore del mattino.

Maggiori dettagli negli articoli di Luigi Almiento e Fabio Ledda su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata