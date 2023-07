Procedure non regolari e una sede d’esame, un padiglione della Fiera di Cagliari senza aria condizionata, non compatibile con il caldo torrido in arrivo: queste le ragioni che portano i sindacati a chiedere la sospensione della preselezione del concorso per dirigenti della Regione fissata per il 19 luglio, con circa 3mila partecipanti previsti per 40 posti.

«Nelle ultime settimane abbiamo rappresentato i numerosi punti di debolezza che la procedura presenta, proponendo di agire subito a tutela dei partecipanti», scrivono Cgil, Cisl, Uil, Fesal e Clares.

«Dopo il rinvio della preselezione dal 27 giugno al 19 luglio (dovuto all'accertamento di una violazione rispetto alle previsioni del bando)», si legge in una nota, «non abbiamo avuto altre risposte di merito».

Poi è arrivata una delibera del 13 luglio, «che pare un tentativo di correzione in corsa degli assunti normativi finora sostenuti, e che ha rafforzato le preoccupazioni circa l’opportunità di effettuare la selezione».

I sindacati paventano il rischio di ricorsi «con possibili profili di danno erariale». E contestano anche la location: per il 19 luglio si teme il picco di caldo e nel padiglione della Fiera prescelto non c’è l’aria condizionata, con migliaia di persone all’interno.

(Unioneonline/E.Fr.)

