I carabinieri questo pomeriggio si sono presentati negli uffici della Regione in viale Trento per acquisire documenti. Non è dato sapere quale ufficio del Palazzo, sede della Giunta regionale, ma anche degli assessorati ai Lavori pubblici e all’Industria, sia stato oggetto dell’attenzione degli uomini dell’Arma e – nel caso – a quale inchiesta sia riferita l’acquisizione dei documenti legati comunque all’attività della Regione.

La notizia dell’arrivo dei militari si è presto diffusa negli ambienti politici e non solo, destando stupore e, di sicuro, curiosità. Nelle prossime ore, dopo che gli accertamenti saranno terminati, potrebbe conoscersi l’esatto motivo dell’acquisizione dei documenti.

© Riproduzione riservata