Una delegazione di artigiani sardi ha incontrato questa mattina in udienza privata papa Francesco. Erano 6000 da tutta Italia, sono arrivati in 150 dall'Isola.

«Felici di aver offerto questa occasione ai nostri artigiani e alle loro famiglie», hanno detto presidente e segretario di Confartigianato Fabio Mereu e Daniele Serra.

«Un incontro - si legge in una nota - che rimarrà indelebile nei cuori e nelle menti della comunità imprenditoriale, rafforzando il senso di appartenenza e la consapevolezza del ruolo essenziale che gli artigiani svolgono nella costruzione di una società più giusta e solidale».

«Una occasione - hanno detto ancora i rappresentanti di Confartigianato - per riflettere su temi fondamentali come la dignità del lavoro, la solidarietà e la responsabilità sociale delle imprese».

