Un nuovo incontro con Fiorella Mannoia, e ancora sotto il segno della musica, alla vigilia del 25 novembre, per raccontare il progetto che potrà essere realizzato in Sardegna grazie al sostegno del maxi concerto “Una, nessuna, centomila” che aveva visto a giugno sul palco di Reggio Emilia sette grandi artiste nel più grande evento contro la violenza di genere.

L’associazione Prospettiva Donna di Olbia era uno dei sette centri antiviolenza italiani beneficiari dei fondi raccolti grazie alla manifestazione. La presidente Patrizia Desole, con la responsabile organizzativa Piera Bisson, ha partecipato al festival delle etichette musicali Linecheck - Music Meeting and Festival, una delle maggiori conferenze europee sulla new economy musicale, dove i sette Centri hanno raccontato quali progetti verranno realizzati con l’importante donazione ricevuta.

Foto di gruppo (Deroberto)

Prospettiva Donna intende investire anzitutto nel miglioramento delle strutture che ospitano i due Centri gestiti dall’associazione, a Olbia e Oristano, e le case rifugio. Ma c’è anche l’ambizioso progetto della realizzazione di una “Casa dei saperi delle donne”, costituita da un centro studi, un archivio della memoria dell’Associazione, che diventerà anche uno spazio inclusivo per lo scambio interculturale con le donne immigrate, un luogo di incontro per la valorizzazione della memoria delle donne nella comunità e di scambio di saperi e pratiche che abbia un impatto anche sulle più giovani. «Questo progetto - dichiara Patrizia Desole -, per noi molto prezioso, ci consentirà di mettere a sistema e ampliare tutto il lavoro culturale, di sensibilizzazione e formazione specifico sulle tematiche delle donne, sul femminismo e il contrasto alla violenza maschile contro le donne portato avanti negli anni dalla nostra associazione con le scuole, la comunità e tutti i servizi della rete».

Insieme a Fiorella Mannoia, presente all’evento, avevano partecipato al concerto Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Emma Marrone, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso. E proprio una di loro, Emma Marrone, potrebbe essere la protagonista del concerto di Capodanno ad Olbia.

