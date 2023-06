La Gallura riacquista la qualifica di territorio indenne dalla tubercolosi bovina. Il riconoscimento lo aveva perso nel 2021 «per una questione meramente burocratica e non per l’insorgenza di focolai della malattia», chiarisce il deputato gallurese Dario Giagoni.

«Nella nostra provincia – aggiunge - è presente la maggior parte degli allevamenti di bovini rispetto a tutto il territorio regionale. Costringere le aziende, spesso già in sofferenza per la crisi generalizzata, ad effettuare le analisi della tubercolina prima della movimentazione arrecava ingenti perdite economiche e, talvolta, la sospensione e il rinvio di contratti per la vendita di animali. Una situazione paradossale a cui finalmente è stata messa la parola fine».

«Questa – conclude – è una vittoria di un intero comparto cui speriamo possano far seguito altre notizie simili in campo zootecnico. La pastorizia, l’allevamento sono l’anima della nostra straordinaria Isola».

(Unioneonline/s.s.)

