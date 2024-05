Porto Cervo festeggia la Piazzetta, restituita alla comunità dopo i lavori di rifacimento iniziati lo scorso autunno.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione della stessa, interessata nei mesi scorsi da interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione e l’impermeabilizzazione della pavimentazione usurata, nel totale rispetto del disegno, dello stile e dei materiali di quella originaria, lavori realizzati da Smeralda Holding insieme al Condominio Porto Cervo Prima Fase e in sinergia con il Comune di Arzachena.

A tagliare il nastro sono stati Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding, e Roberto Ragnedda, sindaco del Comune di Arzachena: presenti oltre 250 tra bambini e ragazzi, alunni del plesso scolastico di Abbiadori e Porto Cervo, parte dell’Istituto Comprensivo statale N. 2 Arzachena, insieme a tanti membri della comunità locale.

«Da sempre dedichiamo grande attenzione alle esigenze del territorio in cui operiamo e a cui siamo profondamente legati e grati», spiega Ferraro. «Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme al Condominio Porto Cervo Prima Fase, alla realizzazione di questo progetto atteso e richiesto da anni dai vari stakeholder di Porto Cervo, un progetto che si realizza come grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato che ha l’obiettivo comune di rendere la Costa Smeralda, giorno dopo giorno, una destinazione sempre più accogliente, esclusiva e di alta qualità sia per i turisti, sia per la nostra comunità locale».

Gli fa eco Ragnedda: «La piazzetta di Porto Cervo è cuore pulsante e simbolo della Costa Smeralda. I lavori di riqualificazione sono stati condotti mantenendo fede allo stile, ai materiali e alla conformazione architettonica del progetto originario voluto dal Principe Karim Aga Khan», dice il primo cittadino di Arzachena. «Questo luogo accoglie ogni anno decine di migliaia di turisti ed è rinomato in tutto il mondo come punto di riferimento attorno a cui ruota la vita del villaggio. L’intervento era necessario non solo per rinnovare l’immagine del centro del borgo, ma anche per garantire la sicurezza della struttura dopo oltre 60 anni dalla sua realizzazione».

I lavori sono stati supervisionati dal Comitato di Architettura del Consorzio Costa Smeralda e dal progettista dell'intervento, l'architetto Enzo Satta, vicepresidente dello stesso comitato.

