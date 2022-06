L’11 marzo scorso, a Olbia, mentre era in servizio sull’autobus, si era trovato di fronte un uomo con gli abiti in fiamme e subito non aveva esistato ad afferrare un estintore, per spegnere il fuoco nel disperato tentativo di salvargli la vita.

L’uomo era stato poi accompagnato in ospedale, in condizioni gravissime, ed era morto dopo una decina di giorni di agonia.

Quell’uomo era Tony Cozzolino, vittima – si seppe poi – dell’attentato incendiario messo in opera da un vicino, poi costituitosi alla Polizia, per vendicarsi di vecchi rancori.

A tre mesi di distanza dalla tragedia, l’autista-eroe, Antonio Dessena, ha ricevuto un encomio solenne da parte del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

"L’Amministrazione Comunale tutta e la comunità di Olbia – si legge sulla pergamena consegnate all’autista - trasmettono i più alti sentimenti di apprezzamento ed i ringraziamenti più sentiti ad Antonio Dessena, intervenuto con tempismo, coraggio e capacità il giorno 11 marzo 2022, mentre era in sevizio presso Aspo S.p.A., facendo il possibile per salvare la vita al Signor Tony Cozzolino. Col suo gesto ha contribuito ad elevare l’immagine della città di Olbia, dando prova di eccezionali doti di altruismo ed abnegazione”.

“Siamo fieri che questo nostro concittadino abbia agito con tanta determinazione, dimostrando un grande cuore, sangue freddo ed una preparazione adeguata ad affrontare anche le situazioni più drammatiche”, ha commentato il sindaco Settimo Nizzi.

(Unioneonline/l.f.)

