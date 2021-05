Questa mattina prestigioso riconoscimento per il capitano dei carabinieri Tamara Nicolai, 36 anni di Calangianus, comandante della compagnia di Pontecorvo, comune di 13mila abitanti in provincia di Frosinone. Il vicario del Prefetto, su delega del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sala della Prefettura di Frosinone, ha consegnato alla giovane graduata sarda l’onorificenza di Cavaliere all'Ordine della Repubblica Italiana.

Alla cerimonia, tra le altre autorità, era presente il Comandante provinciale dei carabinieri.

Fondamentale si è rivelato il ruolo svolto sul territorio dal capitano Nicolai durante la pandemia in corso, insieme alla compagnia da lei diretta (10 stazioni e 20 comuni). Un costante e generoso impegno, in ogni settore, a favore delle popolazioni colpite dal virus, riconosciuto inoltre personalmente anche dall'ex premier Giuseppe Conte.

Malgrado la sua giovane età, dopo avere frequentato l'accademia militare di Modena, ha ricoperto varie importanti mansioni a Viareggio e Siracusa, distinguendosi nella lotta alla mafia e nella cattura di pericolosi delinquenti. Nel giugno del 2020, insieme al luogotenente Mario Testa, ad Ausonia, in provincia di Frosinone, ha salvato, rischiando la vita, una donna dall'annegamento nella propria auto, invasa dall'acqua in seguito ad un'abbondante precipitazione piovosa. Un episodio che ha avuto rilevanza nazionale.

Oggi a Calangianus, appresa la notizia dell'onorificenza della concittadina, è stata festa grande. Anche sui social. Tamara Nicolai, che torna spesso nella cittadina gallurese, dove vive la sua famiglia e in cui ha tanti amici, è stata sommersa da centinaia di messaggi di affetto e di stima. Naturalmente anche il sindaco di Calangianus Fabio Albieri si è complimentato con lei con grande orgoglio: “Conosco Tamara da piccola, l'ho vista crescere e conosco da sempre la sua onesta e laboriosa famiglia. Esprimo a nome di tutti i calangianesi le più sentite felicitazioni per questo straordinario riconoscimento. Formulo inoltre al capitano i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".

