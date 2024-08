Momenti di paura, il 14 agosto, al Red Valley Festival di Olbia.

«Durante il set del cantante Macklemore – spiega Veronica a UnioneSarda.it – qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in mezzo alla folla. Mia sorella si è sentita spingere verso le transenne e come si è girata per controllare la situazione ha inalato lo spray che le ha provocato una leggera crisi respiratoria. Così è successo anche alle sue amiche e a tante altre persone lì intorno, qualcuno ha fatto in tempo a coprirsi il volto con la maglietta altri invece sono stati soccorsi dai paramedici presenti».

«Mia sorella – prosegue poi ancora Veronica – è stata aiutata da una sua amica a scavalcare la transenna perché non riusciva a respirare e così molti altri, tuttavia è stata cacciata via bruscamente da un membro della security. Lei e le sue amiche si sono quindi allontanate dalla mischia e volevano chiedere aiuto ma i paramedici erano giustamente occupati a prendersi cura dei casi più gravi, sono andate alla ricerca dei bagni mentre il concerto continuava normalmente, sono poi uscite dal festival alla ricerca di una guardia medica per farsi controllare».

E quindi un appunto anche sulla sanità gallurese: «Arrivate alla guardia medica di Olbia campeggiava un cartello affisso sulla porta con scritto che la guardia medica era chiusa per mancanza di medici. Nessun servizio anche a Padru. Non essendo così gravi hanno evitato di intasare un pronto soccorso, volevano solo sentire un parere medico per essere più tranquille e per controllare che fosse tutto a posto perché avevano gli occhi visibilmente molto gonfi e arrossati. Di conseguenza si sono rimesse in viaggio e sono tornate a Cagliari».

«Fortunatamente la situazione non si è aggravata e le ragazze sono state meglio nel giro di poche ore ma ci tenevamo a segnalare questa situazione – la conclusione di Veronica – che poteva trasformarsi in qualcosa di decisamente peggiore: abbiamo visto cosa succede con gli spray al peperoncino ai concerti, come quello di Sfera nel 2018».

