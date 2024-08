Giovedì 29 agosto nei locali dell'Associazione culturale "Suentu Lab", in via Basilicata 24 a Olbia, alle ore 18.30, si terrà un convegno informativo sul fenomeno della speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna.

Ospite Mauro Pili, caporedattore del quotidiano L’Unione Sarda che avrà come interlocutore il collega giornalista Augusto Ditel.

Organizza l'incontro il Comitato spontaneo olbiese contro la speculazione eolica e fotovoltaica.

Seguirà un dibattito col pubblico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata