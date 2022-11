I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) di Sassari e della Sezione operativa di Olbia hanno sequestrato 150 giocattoli privi della marcatura CE durante un'operazione congiunta con il personale del Nucleo Annona della Polizia di Olbia.

I controlli sono scattati a ridosso delle festività natalizie, in un negozio di Olbia al quale è stata anche elevata una sanzione sino a 10mila euro. Il titolare è stato denunciato per tentata frode in commercio.

I giocattoli sono risultati sprovvisti della necessaria marcatura CE, delle relative avvertenze in lingua italiana, oppure riportavano la marchiatura CE non conforme, in violazione della normativa europea.

Tra questi articoli anche alcuni pupazzi Huggy Wuggy, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati dai bambini su YouTube: «Nel mese di maggio - fa sapere l'Adm - questi pupazzi sono stati oggetto di avviso prudenziale da parte della Polizia Postale e dichiarati pericolosi per i minori di 13 anni, come riportato da uno studio condotto dagli psicologi dell'Unità analisi del crimine informatico della Polizia Postale, il pupazzo potrebbe generare nei bambini ansie e paure».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata