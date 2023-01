Prima il controllo al porto di La Maddalena, poi la perquisizione domiciliare: è finita con un doppio arresto l’operazione degli agenti del commissariato di Porto Cervo.

In manette per spaccio di stupefacenti, un uomo e una donna, entrambi quarantenni.

I poliziotti hanno notato la donna che scendeva dal traghetto: l’hanno fermata trovando nel suo zaino 6 flaconi di metadone. Nella sua auto, inoltre, vario materiale per il confezionamento in dosi della sostanza.

Nell’abitazione in cui vive insieme al marito, presente durante l’accertamento, sono state ritrovate numerose buste termosaldate contenenti sostanze stupefacenti vegetali e infiorescenza di canapa indiana del tipo marijuana, di diverso taglio, per un peso complessivo di 600 grammi, e ulteriori flaconi di metadone, per un totale di 13 integri e 60 già utilizzati, oltre a sostanza da taglio, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione.

