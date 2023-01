Attentato dinamitardo questa notte a San Teodoro.

Una bomba è stata fatta esplodere all’esterno di una villetta situata nella borgata di Badualga, a pochi metri dalla Statale 125. L’abitazione, di proprietà di una coppia della zona di Bergamo, in questo periodo dell’anno non è abitata ed era stata acquistata all’asta qualche anno fa. L’esplosione è avvenuta alle 22 di ieri, quando in tutto il paese, dal centro alle borgate, si è sentita una forte esplosione.

Alcuni vicini di casa si sono affacciati subito in strada per capire cosa fosse successo ma con il buio non hanno notato niente; solo questa mattina alle prime luci hanno visto la finestra dell’abitazione completamente distrutta e hanno avvertito i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro. L’ordigno, probabilmente di fattura artigianale, è stato posizionato sul davanzale della finestra di una camera da letto al piano terra e ha completamente distrutto le imposte in legno e l’infisso.

I frammenti, tra cui quelli del davanzale in granito, sono stati scaraventati sia verso l’interno della stanza che verso la parete esterna dell’abitazione accanto. I malviventi hanno agito indisturbati nella quiete serale della piccola frazione e con tutta probabilità sono entrati nel giardino della villetta dal posto auto privato, delimitato solo da una corda.

Dopo i primi rilievi effettuati dai militari di San Teodoro, sul posto questa mattina sono intervenuti i Carabinieri Artificieri del Reparto operativo di Nuoro, che dovranno stabilire la tipologia di ordigno utilizzato.

