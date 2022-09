L'ha assaggiata, ma per fortuna non ha gradito. Non dovrà comprarsi una nuova (e costosa) GoPro il giovane videomaker cagliaritano Lorenzo Dessì, che nei giorni scorsi ha cercato di documentare le attività di un cinghiale che si aggirava nella pineta alle spalle della spiaggia di Cala Brandinchi, a San Teodoro.

Ci è riuscito, ma l'animale si è dimostrato più curioso di lui: dopo alcuni tentennamenti, ha addentato la telecamera, ha cercato di portarla via per capire se l'articolo potesse essere di suo interesse. Poi, per fortuna di Dessì, ha deciso che non lo fosse ed è scappato.

Le immagini in alcune fasi sono confuse. Ma è inevitabile: si tratta del tentativo di pasto di un cinghiale registrato in presa diretta. La GoPro non ha subito particolari danni.

