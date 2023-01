Vandali in azione nell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.

Due rocce sono state imbrattate con la vernice spray rossa sulla spiaggia di Capo Coda Cavallo, nel comune di San Teodoro.

A notare le scritte è stato una settimana fa l’avvocato olbiese, Christian Cicoria, che ha documentato tutto con diverse immagini.

Un'altra immagine delle rocce imbrattate (foto Lecca)

I due massi si trovano a circa 4 metri dal bagnasciuga e a circa 40 metri di distanza l’uno dall’altro e sono stati imbrattati con delle scritte identiche ma incomprensibili.

Si tratta della parte finale di una delle spiagge più belle della costa teodorina, proprio di fronte all’isolotto di Proratora e da cui si si gode di una splendida vista di Tavolara. «Ho segnalato la cosa per sensibilizzare l'opinione pubblica», scrive in una nota l’avvocato Cicoria. Membro di Italia Nostra, da diversi anni si occupa di contenziosi in materia ambientale.

© Riproduzione riservata