I ripetitori per la telefonia mobile installati nel cuore della Costa Smeralda restano al loro posto.

Lo ha deciso il Tar della Sardegna rigettando un ricorso presentato contro il Comune di Arzachena per le antenne attivate davanti a Casa Ghardaia, due antenne che svettano proprio di fronte alla villa disegnata dall’architetto Busiri Vici.

I tralicci sono della Wind Tre Spa e della Iliad Italia Spa, le compagnie telefoniche hanno tutti i permessi delle autorità competenti, sia a livello regionale che nazionale. Le antenne si trovano sulla collina del Pevero.

I proprietari della villa, tramite gli avvocati Tiziana Lancierini e Paolo Giovannelli, avevano chiesto la revoca dei permessi.

I giudici amministrativi hanno dato ragione, per ora, all’avvocato del Comune di Arzachena, Stefano Forgiarini, stabilendo che non vi sono ragioni per impedire l’installazione degli impianti.

Andrea Busia

© Riproduzione riservata