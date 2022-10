Sigilli a un bar di Tempio Pausania.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri su ordine della Questura di Sassari, dopo una serie di accertamenti che hanno permesso di appurare come il locale fosse – si legge nell’ordinanza – "un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in quanto luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati".

Il bar dovrà restare chiuso per 15 giorni.

Nel corso di una serie di ispezioni, i Carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità e sorpreso clienti – in evidente stato di ubriachezza – intenti a molestare altri avventori.

Non solo: nel locale, già segnalato dai cittadini residenti nella zona per disturbo della quiete pubblica per via di schiamazzi e musica ad alto volume, sono dovute intervenire più volte le forze dell'ordine, in seguito a violazioni, reati e delitti, anche gravi.

