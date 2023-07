A questo punto, più che su Roberto Ragnedda, Fabio Fresi, consigliere comunale eletto nel giugno del 2022 nella stessa lista del riconfermato sindaco ma da qualche mese da questo clamorosamente estromesso dalla maggioranza, sembrerebbe puntare a confidare «sull’operatività del presidente di Egas, Fabio Albieri, per una rapida convocazione dei vertici di Abbanoa» (cosa peraltro fatta da Albieri) affinché si possa porre un rimedio ai problemi che si stanno verificando in alcune zone del territorio comunale, ormai nel pieno della stagione turistica, che interessano ospiti e residenti. «Questo è un fatto oggettivo, non un “capriccio” di Fabio Fresi».

In queste settimane, prosegue «sto provando a tenere alta l’attenzione sui gravi disagi» scrive ancora Fresi, che nello scorso mandato amministrativo ricopriva la carica di assessore ai Lavori pubblici; «Qualcuno dice che non si spiega tutta questa insistenza da parte mia. Io mi farei un giro nel territorio per parlare con i cittadini, imprese e turisti» suggerisce; «Altro che sbandierare pseudostrategie turistiche di marketing territoriale!».

